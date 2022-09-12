Кресты вермахта на технике Вооружённых сил Украины — это плевок в сторону миллионов украинцев, убитых фашистами в период Великой Отечественной войны. Так прокомментировал появление в Сети видео украинской бронетехники и вооружения с символами нацистов Третьего рейха глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше — только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны", — цитирует РИА "Новости" слова Мирошника.

Глава представительства ЛНР сравнил кресты на башнях и броне техники с родовым знаком нацистских карателей и заявил, что таким образом он проступает на технике Киева.