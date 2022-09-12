В ЛНР отреагировали на появление крестов вермахта на технике ВСУ
Посол ЛНР Мирошник назвал кресты вермахта на технике ВСУ плевком в сторону жертв Великой Отечественной
Кресты на украинской бронетехнике. Фото © Telegram / УНИАН
Кресты вермахта на технике Вооружённых сил Украины — это плевок в сторону миллионов украинцев, убитых фашистами в период Великой Отечественной войны. Так прокомментировал появление в Сети видео украинской бронетехники и вооружения с символами нацистов Третьего рейха глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше — только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны", — цитирует РИА "Новости" слова Мирошника.
Глава представительства ЛНР сравнил кресты на башнях и броне техники с родовым знаком нацистских карателей и заявил, что таким образом он проступает на технике Киева.
Ранее Лайф писал, что боевики "Кракена" расстреляли выживших при неудачном контрнаступлении украинских военных. Речь идёт как минимум о 56 украинских солдатах, которые после поражения от Российской армии попытались отойти в направлении Харькова, но при выходе к населённому пункту Салтовка попали под огонь со стороны своих же.