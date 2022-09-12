Евросоюз впервые ввёл для России усложнённый визовый режим

Сегодня вступило в силу решение Совета ЕС о приостановке действия упрощённого визового режима с Россией. Таким образом, впервые в истории Брюссель ввёл для россиян "усложнённый визовый режим".

Как отмечает ТАСС, тем самым ЕС прямо нарушил подписанное с Россией соглашение. В нём говорится, что действие документа может быть приостановлено только через 90 дней после уведомления второй стороны. А решение о приостановке было принято всего три дня назад, 9 сентября.

Теперь для россиян вырастет стоимость краткосрочной шенгенской визы — с 35 до 80 евро. Также увеличатся сроки её выдачи — до максимальных 45 дней. Нужно будет подавать больше документов, у принимающей страны появится больше поводов для отказа во въезде.

А ещё ЕС фактически разрешил странам – участницам союза вводить внутренние ограничения на визиты россиян, вплоть до аннулирования виз на границе. Исключений предусмотрено немного: для членов семей граждан ЕС, тех, кто путешествует по гуманитарной необходимости, например медицинской, а также для "диссидентов и представителей гражданского общества", то есть представителей оппозиции.