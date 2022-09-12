Обнародована итоговая явка на выборы в Москве
В Москве итоговая явка на выборы муниципальных депутатов достигла 33,9%
В Москве подсчитана итоговая явка на выборы муниципальных депутатов: она составила 33,9%. Свои голоса через электронную систему отдали более 1,7 миллиона человек, а очно — более 695 тысяч москвичей. Такие данные привёл руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв.
"Итоговая явка составила 33,9%. В электронном голосовании приняли участие 1 748 616 москвичей. Традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек", — сказал он.
Лайф рассказывал, что результаты онлайн-голосования были подведены меньше чем за час. Приём бюллетеней был закрыт в 20:15 мск 11 сентября. Сбоев системы дистанционных выборов за три дня не было.
В этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Вчера в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин