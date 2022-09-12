Пушилин: За окраины Артёмовска мы уже вгрызлись

Российские военные и Народная милиция Донецкой Народной Республики "вгрызлись" в окраины города Артёмовска. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"За окраины Артёмовска уже вгрызлись. Я думаю, там тоже ситуация будет разворачиваться по нашему плану, по нашему сценарию", — сказал Пушилин на видео в своём телеграм-канале.

Он добавил: "Там ребята просто молодцы. Союзные силы работают". Также глава ДНР вновь напомнил о том, что с Украины часто поступает лживая информация. Например, о взятии ВСУ донецкого аэропорта.

Что касается Артёмовска (на Украине его называют Бахмутом), то он является важным транспортным узлом. Находится населённый пункт на территории Донецкой Народной Республики, но пока под контролем ВСУ.