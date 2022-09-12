"Дают инструкции": Украинские спецслужбы стали массово вербовать россиян в соцсетях

В ночь после третьего дня голосования в России украинские спецслужбы планировали устроить провокации. С этой целью сотрудники центров информационно-психологических спецопераций Украины вербовали россиян в соцсетях и давали конкретные инструкции своим последователям словами "Важно уже начинать сеять хаос, самое время". Об этом сообщил заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

"Серьёзная ситуация, связанная с вербовкой россиян в соцсетях, в том числе запрещённых в России, ведут [вербовку] украинские деятели. Наши киберволонтёры выловили в целом ряде закрытых телеграм-чатов конкретные инструкции [по дестабилизации обстановки после завершения голосования]", — сказал Малькевич.

В первую очередь, как рассказал он, кураторами на Украине на карандаш были взяты так называемые российские заукраинцы, которые "вешают на аккаунтах флажки, пишут, что им стыдно, и до сих пор безнаказанно публикуют посты, в которых желают России поражения". Они получают адресную рассылку для участия в акциях и нужны для других операций в дальнейшем, считает Малькевич. Он подчеркнул, что располагает скриншотами этих сообщений и готов предоставить их. Также в режиме реального времени поступают сообщения о провокациях и фейках в регионах РФ, в том числе в Крыму, где проходило несколько муниципальных выборов.

"Поскольку эта территория сакральная для Украины, на неё обрушилось гигантское количество нападок. Причём занимаются в основном фотомонтажом. Всё это грубые подделки, это методы работы центров информационно-психологических спецопераций, которые они постоянно используют. Выкладывают какие-то фейковые фотографии, якобы где-то какие-то стелы покрасили в цвета украинского флага. То есть идёт постоянно такое, чтобы будоражить людей", — сказал Малькевич.

Ранее сенатор Климов заявил, что впервые в российские выборы вмешалось Центральное командование ВС США. Парламентарий охарактеризовал подобные действия как новый аспект войны, которую Америка ведёт с РФ.