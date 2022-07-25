Мосбиржа приостановит торги японской иеной из-за рисков при расчётах

Московская биржа с 8 августа временно прекратит торги японской иеной из-за рисков и затруднений при проведении расчётов. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"8 августа 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги японской иеной. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "японская иена – российский рубль" (JPY RUB) и "доллар США – японская иена" (USD JPY) в биржевом и внебиржевом режимах", — отмечается в заявлении.

Кроме того, японская валюта также не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках биржи. При этом обязательства по ранее заключённым сделкам и тем, которые будут заключаться вплоть до 5 августа, будут исполняться в обычном режиме.