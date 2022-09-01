Топ-5 самых доходных вложений осени: Куда вкладывать сбережения Рублёвый индекс Мосбиржи вырос до максимума за два месяца. Взлетели в цене акции "Газпрома". Ряд ценных бумаг перешёл от падения к росту. Какие вложения обещают самый высокий доход? 31 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Акции сырьевых компаний

На этой неделе впервые с конца июня рублёвый индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2400 пунктов. Это было связано с ростом акций "Газпрома". Они начали расти на фоне новостей об остановке “Северного потока”. Этот процесс ускорился после того, как совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить первые в истории компании промежуточные дивиденды.

Ожидается, что следом начнут расти ценные бумаги и других крупных сырьевых компаний. Для российского фондового рынка определяющее значение имеют данные экспорта и мировые цены. Нефть, газ, металлы — стоимость этих товаров на внешних рынках неуклонно растёт, что обещает более высокие прибыли компаниям, занятым в данных видах производства. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Ситуация не так однозначна, активы сырьевых компаний, естественно, пойдут в рост, и акции "Газпрома" будут расти на фоне энергетического кризиса в Европе. Но надо не забывать о том, что, скорее всего, это временно, я не был бы слишком оптимистичен в долгосрочных прогнозах, — рассказал председатель правления потребительского кооператива "Инвестиционный капитал" Андрей Каредин.

Фото © Shutterstock

Сентябрь традиционно на мировых фондовых площадках считается не самым лучшим месяцем: после лета инвесторы закрывают позиции и фиксируют прибыль. Но рост Мосбиржи может продолжиться, если по-прежнему высоки будут котировки нефти и газа, что поддержит добывающий сектор, даже несмотря на сокращение экспортных поставок в Европу. Соответственно, можно ожидать позитивной динамики в бумагах крупных компаний. Риск для сектора несёт очередное заседание ОПЕК+ 3 сентября. Альянс может принять решение о сокращении добычи в условиях прогнозов по снижению спроса из-за надвигающейся мировой рецессии. Об этом предупредил частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

— Сильный рост акций "Газпрома" вызван рекомендацией совета директоров концерна выплатить солидные дивиденды за первое полугодие 2022 года. Очень высока вероятность, что 30 сентября на внеочередном собрании акционеры одобрят дивидендные выплаты. Тем не менее, помня предыдущий неожиданный отказ утвердить дивиденды, а также высокую геополитическую неопределённость, несущую большие санкционные и экономические риски, многие инвесторы предпочитают зафиксировать неожиданную большую прибыль, полученную всего за одну сессию, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Он отметил, что в целом решение "Газпрома" и заявления топ-менеджмента о намерениях придерживаться действующей дивидендной политики позитивны для всего российского рынка, поскольку возвращают интерес к дивидендным акциям. Прежде всего это касается госкомпаний.

Ценные бумаги ретейла и АПК

Фото © Shutterstock

Артём Деев обратил внимание, что сейчас многие люди переходят на экономный стиль потребления. Соответственно, есть основания полагать, что рост покажут крупнейшие продуктовые ретейлеры, которые активно увеличивают сети жёстких дискаунтеров. Этот сегмент за полгода увеличился более чем на 50%, что обеспечило хорошие итоговые показатели выручки и прибыли федеральных сетей в целом.

Кроме того, считает аналитик, по-прежнему будет показывать хорошую динамику сектор магазинов фиксированных цен и онлайн-ретейл. Несмотря на снижение инфляции в России, цены на товары традиционно растут именно осенью, что улучшает показатели ретейла.

— Поддержать позитив российских бирж могут внедрение новых параметров бюджетного правила и валютные интервенции Минфина. В результате давление слишком сильного рубля на фондовый рынок уменьшится, из-за чего индексы способны показать рост. В числе самых интересных бумаг могут оказаться акции сектора АПК — после данных по сбору урожая, — отметил Фёдор Сидоров.

Артём Деев тоже обратил внимание на аграрный сектор. По его словам, рост этого сегмента возможен из-за неуклонного увеличения цен на сельхозпродукцию на внешних рынках.

— Среди перспективных инвестиций на этом фоне можно назвать сельское хозяйство (КРС, МРС, пчеловодство), также это металлургия, потому что востребованность производства в стране растёт, и медицина. Производители лекарств начали импортозамещение, и в целом сейчас уже трудно будет заходить иностранным инвесторам в рынок. Особенно когда на укрепляющемся рубле идёт откуп долей у иностранных инвесторов. Производство строительных материалов тоже перспективно, так как есть информация, что в два раза увеличились заказы на стройматериалы, — считает финансовый советник Олег Орлов.

Техника и технологии

Фото © Shutterstock

Стоит держать в фокусе внимания технологические компании и ретейлеров, реализующих технику. Возвращение россиян из отпусков в перспективе осени – зимы позволит вновь нарастить продажи смартфонов, компьютеров и других устройств. Также стабилизация валютных курсов позволит закупать технику по доступной себестоимости, а восстановление деловой активности в стране позволит нарастить продажи. Сами же технологические компании пользуются сейчас поддержкой государства, которое заинтересовано в развитии национальных предприятий. Такой прогноз сделал специалист по цифровым активам маркетплейса "Финмир" Игорь Пань.

— В фокусе внимания стоит держать технологические компании. Стабилизация политических процессов, восстановление потребительской и деловой активности — всё это позволит уже в предстоящие кварталы телекоммуникационным компаниям вновь нарастить прибыль и увеличить абонентскую базу, — считает Игорь Пань.

Фонды недвижимости

Фото © Shutterstock

Внимание инвестора может быть обращено также на девелоперов и на фонды недвижимости. В первую очередь речь идёт не о коммерческой недвижимости, которая сейчас страдает от ухода арендаторов из офисов и прекращения контрактов торговых центров и западных брендов. Имеет смысл обратить внимание на девелоперов с недооценёнными ценными бумагами.

— Доходность выплат здесь может составить 11,5% за двухлетний период, а стоимость пая демонстрирует стабильное повышение, — добавил Игорь Пань.

Валютные сбережения

Фото © Shutterstock

Если с покупкой валюты на бирже эксперты рекомендуют быть осторожными, так как пока действуют ограничения на её обналичивание, то от уже имеющихся сбережений отказываться не имеет смысла. Аналитики прогнозируют рост курса доллара и евро к концу года.

— Текущий высокий курс рубля Минфин и ЦБ называют неприемлемым, так как это снижает доходы бюджета от продажи нефти, газа, угля и других ресурсов. Также это сокращает налоговые поступления от других экспортирующих компаний. Поэтому повышение курса доллара до 65, а то и 70 рублей к концу года — вполне вероятный вариант, — отметил Игорь Пань.

Впрочем, тут всё зависит от того, по какой цене была изначально куплена валюта и в каких объёмах. Ситуация с курсом нестабильна. Соответственно, сейчас валюта перестаёт быть привычным активом-убежищем, и вкладывать в неё значительную часть сбережений тоже может быть рискованно.

Фото © Shutterstock Какие инвестиции вы считаете самыми надёжными? 0 Акции Недвижимость Валюту Рублёвый вклад в банке

Авторы Нина Важдаева