"Бабьим летом не назовёшь": Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тёплая погода
Вильфанд: В Москве заметно потеплеет с четверга
С понедельника по среду в Москве ожидается температура воздуха 12–16 градусов, а вот с четверга потеплеет уже более заметно. Такой прогноз погоды озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что при этом всю рабочую неделю в столице будет облачно с дождями.
"Погода в течение недели будет приятной. Заметно потеплеет в четверг, когда приблизится циклон. Днём будет 15–20 градусов, утром уже не придётся дрожать от холода, но будет облачно, небольшой дождь. Аналогичная погода будет в пятницу и субботу", — рассказал ТАСС Вильфанд.
В понедельник и вторник в столице столбики термометров поднимутся до отметки 15–16 градусов выше ноля, будет облачно с прояснениями и местами небольшой дождь. Слегка похолодает в среду: 12–14 градусов тепла, облачность и дожди сохранятся. Вильфанд также отметил, что, несмотря на температурные показатели выше нормы на один-два градуса, из-за облачности и осадков бабьим летом в полной мере этот период не назовёшь.
"Метеорологи — это гуманные люди, они не настаивают на терминологии. Если москвичи ощущали бабье лето в выходные или будут ощущать в ближайшие дни, то мы вполне согласны", — добавил Вильфанд.
Ранее Лайф писал, что синоптик Александр Шувалов назвал возможные сроки прихода бабьего лета в Москву. Он также предупредил, что до 15 сентября столицу будет "хлестать то одна, то другая фронтальная система", поэтому возможны осадки.
Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр