Российским военным и Народной милиции Донецкой Народной Республики удалось остановить наступление украинских сил у города Красный Лиман. Об этом заявил ДНР Денис Пушилин.

"По Красному Лиману — удалось как минимум остановить противника. А дальше тоже будем смотреть. Есть определённые успехи у наших ребят", — сказал он в видеообращении, размещённом в личном телеграм-канале.

Пушилин вновь опроверг сообщения о том, что украинские военные якобы захватили донецкий аэропорт. А ещё он рассказал, что союзные силы России и ДНР "вгрызлись" в окраины города Артёмовска.