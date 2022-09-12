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Опубликовано 12 сентября 2022, 01:40
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Пушилин рассказал, какая обстановка у Красного Лимана

Пушилин: В районе Красного Лимана удалось остановить наступление противника

Российским военным и Народной милиции Донецкой Народной Республики удалось остановить наступление украинских сил у города Красный Лиман. Об этом заявил ДНР Денис Пушилин.

"По Красному Лиману — удалось как минимум остановить противника. А дальше тоже будем смотреть. Есть определённые успехи у наших ребят", — сказал он в видеообращении, размещённом в личном телеграм-канале.

Пушилин вновь опроверг сообщения о том, что украинские военные якобы захватили донецкий аэропорт. А ещё он рассказал, что союзные силы России и ДНР "вгрызлись" в окраины города Артёмовска.

Пушилин: За окраины Артёмовска мы уже вгрызлись
Пушилин: За окраины Артёмовска мы уже вгрызлись

Как писал Лайф, накануне Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии фронта напряжённая, но контролируемая. Он отметил, что силы Народной милиции ДНР продвигаются по нескольким направлениям, хоть это и тяжело.

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ТАСС / Владимир Гердо

Андрей Григорьев
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