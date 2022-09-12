Ввоз железа и стали из России в США обнулился
РБК: США перестали закупать чёрные металлы в России из-за заградительных пошлин
В июле 2022 года почти обнулился ввоз чёрных металлов из России в США. После 201 миллиона долларов в июне и более одного миллиарда за первое полугодие объём импорта российского сырья в США упал до 0,6 миллиона долларов. РБК отмечает, что произошло это после введения заградительных пошлин.
Как сообщает издание со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau), в июне основные поставки в этой категории пришлись на ферросплавы (112,5 миллиона долларов) и полуфабрикаты из железа и стали (88 миллионов долларов). В июле же поставки этих материалов сократились до 0,4 миллиона и нуля соответственно. В 2021 году Соединённые Штаты импортировали чугуна, железа, стали, проката и других чёрных металлов на 2,77 миллиарда долларов — это примерно по 230 миллионов ежемесячно. Штаты тогда занимали 9% в объёмах поставок РФ. Теперь металл идёт в Евросоюз и Азию. К тому же покупателям предоставляются скидки.
Как сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад "выбросил на помойку" принципы ВТО, введя санкции против России. Глава государства добавил, что, вероятно, на Западе о данных принципах не хотят вспоминать, так как об этом "просто неловко говорить".
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