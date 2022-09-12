Ввоз железа и стали из России в США обнулился

В июле 2022 года почти обнулился ввоз чёрных металлов из России в США. После 201 миллиона долларов в июне и более одного миллиарда за первое полугодие объём импорта российского сырья в США упал до 0,6 миллиона долларов. РБК отмечает, что произошло это после введения заградительных пошлин.

Как сообщает издание со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau), в июне основные поставки в этой категории пришлись на ферросплавы (112,5 миллиона долларов) и полуфабрикаты из железа и стали (88 миллионов долларов). В июле же поставки этих материалов сократились до 0,4 миллиона и нуля соответственно. В 2021 году Соединённые Штаты импортировали чугуна, железа, стали, проката и других чёрных металлов на 2,77 миллиарда долларов — это примерно по 230 миллионов ежемесячно. Штаты тогда занимали 9% в объёмах поставок РФ. Теперь металл идёт в Евросоюз и Азию. К тому же покупателям предоставляются скидки.