На выборах главы Свердловской области победил Евгений Куйвашев

На выборах губернатора Свердловской области победу одержал действующий глава региона Евгений Куйвашев. Это следует из данных ЦИК по итогам обработки 100% протоколов. Представитель "Единой России" набрал 65,78% голосов избирателей.

Согласно информации на электронном табло в ЦИК, на втором месте Александр Ивачёв от КПРФ, набравший 12,90% голосов. За ним следует Андрей Кузнецов от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" с результатом в 9,15%. Затем идут Александр Дёмин от "Новых людей" и Александр Каптюг от ЛДПР — у них по 6,47 и 3,17% голосов соответственно.

Как рассказывал Лайф, по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ тоже набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.