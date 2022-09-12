"Британцы рискуют": "Тонущей" Британии предрекли одиночество в трудный час из-за Трасс
Guardian: Тонущая Британия может оказаться на обочине из-за политики Трасс
Лиз Трасс. Фото © ТАСС / AP / House of Commons
По всем меркам (ВВП, курс валюты, долг, влияние, военная мощь), после выхода из ЕС "Британия тонет", говорится в статье газеты The Guardian. Её автор Саймон Тисдалл отмечает, что новый премьер-министр Лиз Трасс может привести и без того "тонущую" Великобританию к тому, что страна и вовсе окажется "на обочине".
"Что другие лидеры и народы будут думать о Лиз Трасс в беспрецедентный час испытаний для Британии? Этот непроверенный премьер-министр теперь должен попытаться провести страну через кризис единства и уверенности, который может быть вызван смертью её бесконечно более известной тёзки, Елизаветы II", — пишет Тисдалл.
По его словам, Трасс часто говорит об углублении союзов после Brexit, однако её действия ведут к одиночеству, оставляя страну без друзей. При этом смерть Елизаветы II неизбежно ослабит британское влияние, считает автор. Страну всё чаще обходят стороной и высмеивают как союзники, так и противники.
Тисдалл пишет, что мир, наблюдающий за королевством, ждёт ответа на вопрос, откажется ли Трасс от своей риторики "мы против них". Он считает, что полузадушенная "нация устремлений сможет выбраться в безопасное место", только когда новоизбранный политик обуздает свои тэтчеровские предрассудки и еврофобию и восстановит международные мосты". По мнению обозревателя, по сравнению с умершей королевой, умевшей приспособиться к новым временам, послужной список нового руководителя страны "не внушает оптимизма".
"За 12 неуклюжих месяцев в качестве министра иностранных дел Трасс неумело обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами... Может ли премьер-министр Лиз проявить такую же ловкость и гибкость? Потому что прямо сейчас Британия и британцы рискуют остаться на обочине", — резюмирует автор.
Как ранее писал Лайф, агентство Bloomberg предупредило, что из-за премьера Трасс Британия может оказаться посмешищем. Кончина королевы Елизаветы II, высокие показатели инфляции, конфликт на Украине и риск банкротства многих граждан из-за роста стоимости энергоносителей вместе со слабыми лидерскими качествами нового премьера могут закончиться для Британии ужасающими последствиями.