"Британцы рискуют": "Тонущей" Британии предрекли одиночество в трудный час из-за Трасс

По всем меркам (ВВП, курс валюты, долг, влияние, военная мощь), после выхода из ЕС "Британия тонет", говорится в статье газеты The Guardian. Её автор Саймон Тисдалл отмечает, что новый премьер-министр Лиз Трасс может привести и без того "тонущую" Великобританию к тому, что страна и вовсе окажется "на обочине".

"Что другие лидеры и народы будут думать о Лиз Трасс в беспрецедентный час испытаний для Британии? Этот непроверенный премьер-министр теперь должен попытаться провести страну через кризис единства и уверенности, который может быть вызван смертью её бесконечно более известной тёзки, Елизаветы II", — пишет Тисдалл.

По его словам, Трасс часто говорит об углублении союзов после Brexit, однако её действия ведут к одиночеству, оставляя страну без друзей. При этом смерть Елизаветы II неизбежно ослабит британское влияние, считает автор. Страну всё чаще обходят стороной и высмеивают как союзники, так и противники.

Тисдалл пишет, что мир, наблюдающий за королевством, ждёт ответа на вопрос, откажется ли Трасс от своей риторики "мы против них". Он считает, что полузадушенная "нация устремлений сможет выбраться в безопасное место", только когда новоизбранный политик обуздает свои тэтчеровские предрассудки и еврофобию и восстановит международные мосты". По мнению обозревателя, по сравнению с умершей королевой, умевшей приспособиться к новым временам, послужной список нового руководителя страны "не внушает оптимизма".

"За 12 неуклюжих месяцев в качестве министра иностранных дел Трасс неумело обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами... Может ли премьер-министр Лиз проявить такую ​​же ловкость и гибкость? Потому что прямо сейчас Британия и британцы рискуют остаться на обочине", — резюмирует автор.