Жертвами тайфуна "Хиннамнор" в Приморье стали три человека

В Приморском крае три человека погибли из-за тайфуна "Хиннамнор", который ударил по региону на прошлой неделе. Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяко.

"Тайфун прошёл быстро, но принёс очень много вреда. У нас погибло, к сожалению, три человека", — сообщил он в эфире радиостанции "Владивосток FM".

По словам Кожемяко, в Тернейском районе мужчина погиб в утонувшей машине, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишинёвке, так же погибла ещё одна женщина, но уже в Дальнегорске.

По-прежнему нарушено сообщение с 13 населёнными пунктами. Спасатели устраняют последствия удара стихии. Для восстановления дорог планируется привлечь специалистов из других регионов.