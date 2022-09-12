Жертвами тайфуна "Хиннамнор" в Приморье стали три человека
В Приморском крае три человека погибли из-за тайфуна "Хиннамнор", который ударил по региону на прошлой неделе. Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяко.
"Тайфун прошёл быстро, но принёс очень много вреда. У нас погибло, к сожалению, три человека", — сообщил он в эфире радиостанции "Владивосток FM".
По словам Кожемяко, в Тернейском районе мужчина погиб в утонувшей машине, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишинёвке, так же погибла ещё одна женщина, но уже в Дальнегорске.
По-прежнему нарушено сообщение с 13 населёнными пунктами. Спасатели устраняют последствия удара стихии. Для восстановления дорог планируется привлечь специалистов из других регионов.
Как рассказывал Лайф, тайфун задел Россию как раз в дни проведения во Владивостоке Восточного экономического форума. На этом мероприятии непогода не сказалась, хотя в Приморье и было объявлено штормовое предупреждение.
ГУ МЧС РФ по Приморскому краю