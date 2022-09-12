Александр Авдеев победил на выборах главы Владимирской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заручился поддержкой избирателей: он по итогам состоявшихся выборов набрал 83,68% голосов. Это следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов местных избиркомов.

Занявший второе место кандидат от КПРФ Антон Сидорко получил 6,53% голосов, кандидат от ЛДПР Сергей Корнишов — 3,35%, Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 2,46%. За Александра Субботина из Партии роста проголосовало 2,01% пришедших на участки избирателей.