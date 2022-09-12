НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 сентября, 02:45

Александр Авдеев победил на выборах главы Владимирской области

<p>Александр Авдеев. Фото © avo.ru</p>

Александр Авдеев. Фото © avo.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заручился поддержкой избирателей: он по итогам состоявшихся выборов набрал 83,68% голосов. Это следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов местных избиркомов.

Занявший второе место кандидат от КПРФ Антон Сидорко получил 6,53% голосов, кандидат от ЛДПР Сергей Корнишов — 3,35%, Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 2,46%. За Александра Субботина из Партии роста проголосовало 2,01% пришедших на участки избирателей.

Подсчитано почти 100% голосов на выборах глав регионов: Кто побеждает

Подсчитано почти 100% голосов на выборах глав регионов: Кто побеждает

Как рассказывал Лайф, по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ тоже набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров