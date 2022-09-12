Врио главы Саратовской области Бусаргин побеждает на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин победил на выборах главы региона, набрав 72,39% голосов избирателей. Такие данные приводит ЦИК после обработки 98,99% протоколов.

Вторым идёт депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ с 14,34% голосов, Артём Чеботарёв от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" набрал 5,73%, бывший парламентарий Дмитрий Пьяных от ЛДПР — 4,46%, экс-депутат Саратовской городской думы, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" — 2,13%.

Как рассказывал Лайф, по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.