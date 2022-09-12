На выборах главы Тамбовской области победил Максим Егоров

Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Максим Егоров победил на выборах губернатора. Представляющий "Единую Россию" политик набрал 84,95% голосов. ЦИК обработала уже 100% протоколов, собранных в регионе.

Ещё 6,77% голосов достались кандидату от КПРФ Андрею Жидкову. Кандидат от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Павел Плотников получил 3,32%, Олег Морозов от ЛДПР — 2,42%, представитель "Коммунистов России" Сергей Малинкович — 1,53%.

Как рассказывал Лайф, по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ тоже набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.