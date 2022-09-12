На выборах главы Тамбовской области победил Максим Егоров
Максим Егоров. Фото © tambov.gov.ru
Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Максим Егоров победил на выборах губернатора. Представляющий "Единую Россию" политик набрал 84,95% голосов. ЦИК обработала уже 100% протоколов, собранных в регионе.
Ещё 6,77% голосов достались кандидату от КПРФ Андрею Жидкову. Кандидат от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Павел Плотников получил 3,32%, Олег Морозов от ЛДПР — 2,42%, представитель "Коммунистов России" Сергей Малинкович — 1,53%.
Как рассказывал Лайф, по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ тоже набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.
В этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Вчера в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.