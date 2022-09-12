Никитин получил 77,03% голосов на новых выборах главы Новгородской области

Представитель "Единой России" действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин набрал 77,03% голосов на выборах главы региона. ЦИК представила такие данные по итогам обработки 100% протоколов.

На втором месте оказалась кандидат от КПРФ Ольга Ефимова с результатом в 10,99% голосов. Третье место за кандидатом от ЛДПР Алексеем Чурсиновым, у него 4,43%. Алексей Прокопов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость набрал 2,56% голосов, Сергей Шруб от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" заручился поддержкой 2,50% избирателей.

Примечательно, что в 2017 году Никитин на досрочных выборах главы Новгородской области набрал меньше — 67,99% голосов.