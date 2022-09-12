Павел Малков набрал 84,5% на выборах главы Рязанской области

Павел Малков, временно исполняющий обязанности главы Рязанской области, заручился на выборах поддержкой подавляющего большинства избирателей. Представитель "Единой России" побеждает с 84,55% голосов. Такие данные приводит ЦИК после обработки 100% протоколов с участков.

5,68% голосов достались представителю КПРФ Денису Сидорову. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Репников получил 3,60%, Григорий Парсентьев от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 2,21% голосов. 2,68% избирателей поставили галочку напротив фамилии кандидата от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Натальи Рубиной.

Явка на выборы в регионе, по предварительным данным, составила 42,93%. Работало 999 участковых избирательных комиссий.