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12 сентября, 03:01

Бречалов победил на выборах главы Удмуртии

<p>Александр Бречалов. Фото © kremlin.ru</p>

Александр Бречалов. Фото © kremlin.ru

Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов, представляющий "Единую Россию", одержал победу и на новых выборах руководителя региона. Он набрал 64,37% голосов избирателей. Это следует из данных на сайте ЦИК РФ.

Вторым идёт руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров — у него 19,79% голосов. Затем с большим отрывом следует руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртии Тимур Ягафаров, набравший 9,79% голосов. За депутата Госдумы, члена партии "Справедливая Россия" Вадима Белоусова проголосовало 3,31% избирателей, пришедших на участки.

Подсчитано почти 100% голосов на выборах глав регионов: Кто побеждает

Подсчитано почти 100% голосов на выборах глав регионов: Кто побеждает

Как рассказывал Лайф, по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ тоже набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.

В этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Вчера в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.

Андрей Григорьев

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