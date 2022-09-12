Бречалов победил на выборах главы Удмуртии

Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов, представляющий "Единую Россию", одержал победу и на новых выборах руководителя региона. Он набрал 64,37% голосов избирателей. Это следует из данных на сайте ЦИК РФ.

Вторым идёт руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров — у него 19,79% голосов. Затем с большим отрывом следует руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртии Тимур Ягафаров, набравший 9,79% голосов. За депутата Госдумы, члена партии "Справедливая Россия" Вадима Белоусова проголосовало 3,31% избирателей, пришедших на участки.

Как рассказывал Лайф, по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ тоже набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.