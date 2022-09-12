Касаткину выкинули из топ-10 Женской теннисной ассоциации

Первая ракетка России Дарья Касаткина больше не входит в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка опустилась с девятой на одиннадцатую позицию. Новая версия списка опубликована на сайте организации.

Причиной стало то, что Касаткина на Открытом чемпионате США (US Open) завершила выступление в первом круге. Она уступила британке Хэрриет Дарт.

Две другие россиянки — Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова — смогли дойти до четвёртого круга. Теперь они занимают в рейтинге 13-е и 28-е места соответственно.

Лидером по-прежнему является победительница US Open Ига Свёнтек из Польши. Второй теперь стала финалистка турнира Унс Джабир из Туниса, а третьей — эстонка Анетт Контавейт.