Касаткину выкинули из топ-10 Женской теннисной ассоциации
Касаткина опустилась на 11-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации
Дарья Касаткина. Фото © ТАСС / AP / Cole Burston
Первая ракетка России Дарья Касаткина больше не входит в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка опустилась с девятой на одиннадцатую позицию. Новая версия списка опубликована на сайте организации.
Причиной стало то, что Касаткина на Открытом чемпионате США (US Open) завершила выступление в первом круге. Она уступила британке Хэрриет Дарт.
Две другие россиянки — Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова — смогли дойти до четвёртого круга. Теперь они занимают в рейтинге 13-е и 28-е места соответственно.
Лидером по-прежнему является победительница US Open Ига Свёнтек из Польши. Второй теперь стала финалистка турнира Унс Джабир из Туниса, а третьей — эстонка Анетт Контавейт.
А Медведева, как рассказывал Лайф, с позиции первой ракетки мира сместил 19-летний испанец. Карлос Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису.