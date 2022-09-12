Диетолог рассказала, в каком возрасте мясо в рационе может стать опасным

Мясо есть полезно, но не всем, уверена врач-диетолог Ольга Перевалова. К примеру, людям старше 50 лет, как считает медик, лучше от мясного в меню отказаться вовсе. Она пояснила, что "лишний белок" прибавляет ткань, а это угроза развития рака. К тому же мясо не менее калорийно, чем углеводы. А также мясоеды склонны к перееданию, результатом которого может стать лишний вес.

"У мясоедов самые частые болезни — это лишний вес и метаболический синдром. И отсюда вытекающие последствия: гипертония, атеросклероз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, болезни суставов, подагра и так далее", — уточнила Перевалова в интервью радио Sputnik.

В то же время мясо содержит множество витаминов. И отказ от него чреват развитием анемии, изменением микрофлоры кишечника и ослаблением иммунитета, предупредила диетолог. Особенно осторожны должны быть веганы.

А вот детям запрещён отказ от мясного. Так, витамин А, например, отвечает за огромное количество функций, прежде всего за зрение. А витамин В12 создаётся кишечной флорой, только если в рационе есть мясные блюда. Он отвечает за энергетику, за обновление тканей, прежде всего слизистых оболочек. На обновление организма нужны силы. И они прибавляются с животной едой. Получается, что без такого белка вряд ли возможно хорошее здоровье, объяснила Перевалова.

"Все аминокислоты имеет только животный белок. Это яйца, мясо и молоко. Иммунитет любит белок. Это клетки, которые строятся из белка. Веганы отказываются от животных белков, причём не только от мяса, но и от птицы, яиц, молока. Им остаётся только растительный белок, который является неполноценным, поскольку не имеет всех аминокислот", — подчеркнула диетолог.