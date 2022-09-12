Опрос показал, об уходе каких зарубежных брендов сожалеют россияне

Чуть меньше половины опрошенных россиян — 44,1% — не сожалеют об уходе каких-либо зарубежных брендов с российского рынка. А среди тех, кто испытывает противоположные чувства, 27,2% считают наибольшей потерей уход IKEA.

"Среди других популярных брендов, чей уход вызывает сожаление, можно отметить Samsung (23,8%), Adidas (17,3%), Apple (15,8%) и Coca-Cola (15,3%)", — сообщает ТАСС по результатам исследования, проведённого финансовой онлайн-платформрй Webbankir.

Об уходе H&M сожалеют 14,9% опрошенных, Nike — 14,4%, McDonald’s — 8,9%. Из товарных групп потребители отметили потери в таких категориях, как автомобили и запчасти к ним (36,8%), лекарства (28,4%), бытовая техника и электроника (22,3%). По 21,9% предметы личной гигиены, бытовая химия, батарейки, посуда и другие товары повседневного спроса. Более 83% респондентов не испытывают дефицита чего-либо из-за ухода зарубежных брендов.