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12 сентября, 03:51

Цыденов победил на выборах главы Бурятии с 86,23% голосов

В Бурятии действующий глава республики Алексей Цыденов победил на выборах руководителя региона, набрав 86,23% голосов.

"Обработано 100% протоколов. Алексей Цыденов набрал 86,23% голосов избирателей", — приводит ТАСС слова председателя регионального избиркома Александра Акчурина.

Большую часть оставшихся голосов получил выдвинутый бурятским региональным отделением КПРФ депутат народного хурала (парламента) республики Виктор Малышенко — 7,12%. Депутат республиканского заксобрания от ЛДПР Сергей Дорош заручился поддержкой 2,66% избирателей, а бизнесмен Семён Матхеев, выдвинутый региональным отделением политической партии "Новые люди", — 2,35%.

Подсчитано почти 100% голосов на выборах глав регионов: Кто побеждает

Подсчитано почти 100% голосов на выборах глав регионов: Кто побеждает

В этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Вчера в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.

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Алексей Цыденов. Фото © kremlin.ru

Андрей Григорьев

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