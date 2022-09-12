Цыденов победил на выборах главы Бурятии с 86,23% голосов
В Бурятии действующий глава республики Алексей Цыденов победил на выборах руководителя региона, набрав 86,23% голосов.
"Обработано 100% протоколов. Алексей Цыденов набрал 86,23% голосов избирателей", — приводит ТАСС слова председателя регионального избиркома Александра Акчурина.
Большую часть оставшихся голосов получил выдвинутый бурятским региональным отделением КПРФ депутат народного хурала (парламента) республики Виктор Малышенко — 7,12%. Депутат республиканского заксобрания от ЛДПР Сергей Дорош заручился поддержкой 2,66% избирателей, а бизнесмен Семён Матхеев, выдвинутый региональным отделением политической партии "Новые люди", — 2,35%.
В этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Вчера в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.
Алексей Цыденов. Фото © kremlin.ru