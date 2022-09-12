Врио главы Ярославской области Евраев победил на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев набрал 82,31% голосов избирателей на выборах главы региона. Таковы результаты обработки 100% протоколов, сообщает ЦИК.

Представитель КПРФ Михаил Парамонов заручился поддержкой 6,14% проголосовавших, Владимир Смирнов от ЛДПР — 4,17%. По 3,42% и 2,09% поддержали соответственно кандидата от партии "Коммунисты России" Игоря Милорадова и представителя Партии пенсионеров Константина Тукеева.

Как рассказывал Лайф, по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.