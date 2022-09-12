Пять минут на душ: Жителей Нидерландов решили учить мыться реже и быстрее

Власти Нидерландов решили приучить население мыться за пять минут. В стране развёрнута целая информационная кампания по внедрению новых правил приёма душа. Об этом говорится в статье издания Wall Street Journal.

Издание пишет, что жительница общины Нордвейк Карла Дженераал мылась в душе по 15 минут, друг подарил ей таймер, чтоб она сократила свои гигиенические процедуры. Также женщина призналась, что уменьшила количество приёмов ванн до одного в месяц. Её практику власти решили распространить по стране и раздали жителям таймеры, чтобы подтолкнуть их к экономии. Как рассказывает газета, жители одной из северо-восточных провинций признаются, что мера оказалась действенной. Так, 58-летняя журналистка из Амстердама поведала, что теперь моется всего раз в неделю и не более пяти минут, а в остальные дни просто трёт себя мочалкой.

Однако есть и те, кто скептически отнёсся к такой мере. Одни из них призвали для снижения зависимости от ископаемого топлива сокращать энергопотребление "в основных отраслях промышленности". Другие просто стали хитрить и перезапускать таймер несколько раз, пока моются.