Мазур набрал 84,94% голосов на выборах губернатора Томской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур получил 84,94% голосов избирателей на выборах главы региона. Такие данные обнародовала ЦИК после обработки 100% протоколов с участков.
Остальные голоса распределились следующим образом: глава совета местного отделения "Справедливой России" Галина Немцева получила 6,08%, вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ) — 5,31%, а глава местного совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Виктор Гринёв — 2,11%.
Однако в этих данных пока не учтены результаты дистанционного электронного голосования. В этом году в регионе его применили впервые.
В этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Вчера в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.
Владимир Мазур. Фото © tomsk.gov.ru