Соколов победил на выборах губернатора Кировской области

Временно исполняющий обязанности главы Кировской области Александр Соколов одержал победу на выборах губернатора региона. По данным Центризбиркома РФ, после обработки 100% протоколов он набрал 71,85% голосов.

Его соперниками были кандидат от КПРФ Сергей Мамаев, набравший 13,42% голосов, Владимир Понарьев от ЛДПР (6,13%), представитель партии "Родина" Фёдор Лугинин (4,69%), а также кандидат от "Коммунистов России" Юрий Моисеев (1,55%).

Как рассказывал Лайф, по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.