Соколов победил на выборах губернатора Кировской области
Временно исполняющий обязанности главы Кировской области Александр Соколов одержал победу на выборах губернатора региона. По данным Центризбиркома РФ, после обработки 100% протоколов он набрал 71,85% голосов.
Его соперниками были кандидат от КПРФ Сергей Мамаев, набравший 13,42% голосов, Владимир Понарьев от ЛДПР (6,13%), представитель партии "Родина" Фёдор Лугинин (4,69%), а также кандидат от "Коммунистов России" Юрий Моисеев (1,55%).
Как рассказывал Лайф, по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.
В этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Вчера в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.