Зайцев одержал победу на выборах губернатора Марий Эл

Временно исполняющий обязанности губернатора Марий Эл Юрий Зайцев набрал 82,44% голосов на выборах главы республики. Соответствующие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия РФ после обработки 100% протоколов с участков.

Кандидат от ЛДПР Антон Мирбадалев набрал 7,9% голосов, Наталья Глущенко от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" получила 5,76%, а Валентина Злобина от Партии пенсионеров — 2,28%.