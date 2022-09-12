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12 сентября, 05:15

Зайцев одержал победу на выборах губернатора Марий Эл

Временно исполняющий обязанности губернатора Марий Эл Юрий Зайцев набрал 82,44% голосов на выборах главы республики. Соответствующие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия РФ после обработки 100% протоколов с участков.

Кандидат от ЛДПР Антон Мирбадалев набрал 7,9% голосов, Наталья Глущенко от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" получила 5,76%, а Валентина Злобина от Партии пенсионеров — 2,28%.

Подсчитано почти 100% голосов на выборах глав регионов: Кто побеждает

Подсчитано почти 100% голосов на выборах глав регионов: Кто побеждает

Ранее сообщалось, что Владимир Мазур набрал 84,94% голосов на выборах губернатора Томской области. Такие данные обнародовала ЦИК после обработки 100% протоколов с участков.

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Telegram / Юрий Зайцев

Светлана Оперук

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