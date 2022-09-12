Турчак: "Единая Россия" улучшила результат на выборах благодаря работе над ошибками

"Единая Россия" улучшила результат на прошедших в России выборах по сравнению с прошлыми кампаниями благодаря работе над ошибками. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Главный итог этих выборов в том, что мы смогли сделать выводы и провести работу над ошибками. Если сравнивать с итогами 2017 года и [выборами депутатов] Госдумы в прошлом году, то "Единая Россия" в этом сезоне везде улучшила результат", — сказал Турчак, чьи слова приводит пресс-служба политсилы.

В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в городские думы ЕР суммарно взяла 81% мандатов, добавил он, уточнив, что это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). По словам секретаря генсовета, показательны результаты в Сибири и на Дальнем Востоке, где у партии традиционно поддержка ниже, чем в среднем по стране.