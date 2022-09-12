Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли последние 20 внедорожников
Последние 20 внедорожников Niva Legend отправились москвичам, проголосовавшим онлайн на выборах с 10 по 11 сентября. Розыгрыш состоялся в прямом эфире телеканала "Москва 24".
Автомобили разыгрывались между 302 453 избирателями в рамках акции "Миллион призов".
Напомним, первые 50 внедорожников Niva Legend разыграли среди проголосовавших в первый день выборной кампании. Ещё 30 машин получили избиратели, отдавшие свои голоса во второй день.
Единый день голосования (ЕДГ)
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АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин