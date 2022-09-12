Памфилова: Итоги голосования признаны недействительными только на одном участке в России

Итоги голосования были признаны недействительными только на одном участке — на выборах депутатов органов местного самоуправления в Люберцах. Об этом на заседании ЦИК сообщила глава ведомства Элла Памфилова.

"У нас есть один случай на сей момент о признании недействительными итогов голосования, результатов выборов на избирательных участках. На выборах депутатов органов местного самоуправления <…> в Московской области. В городе Люберцы итоги голосования на избирательном участке № 1559 признаны недействительными", — сказала она.

По словам Памфиловой, это связано с совершёнными нарушениями в процедуре подсчёта голосов, подведения итогов голосования и невозможностью установить результаты волеизъявления избирателей. Так, на участке зарегистрировано некорректное внесение отметок в список избирателей. Кроме того, не соблюдены контрольные соотношения данных, внесённых в протокол, об итогах голосования.

"Небрежно подошли, наделали кучу ошибок. Всё это было зарегистрировано. В результате пришлось отменить выборы на этом участке", — резюмировала глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что более инцидентов с признанием бюллетеней недействительными нет.