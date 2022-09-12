Украинские войска вновь обстреляли Антоновский мост из американских HIMARS

Украинские войска нанесли очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр с помощью западного оружия. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Стремоусов опубликовал видео с Антоновского моста в Херсоне, который подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

По его словам, ВСУ выпустили по объекту три ракеты из американской системы залпового огня HIMARS, что вызвало быстрый огонь систем противовоздушной обороны (ПВО). Сам мост выстоял, сейчас он закрыт для движения. Пострадавших в результате атаки, к счастью, нет.

"Обстрелы Антоновского моста продолжаются. Мост стоит как символ железобетонного единства большой и дружной страны — СССР", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.