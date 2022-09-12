Украинские войска вновь обстреляли Антоновский мост из американских HIMARS
В Херсонской области сообщили об очередном обстреле ВСУ Антоновского моста
Украинские войска нанесли очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр с помощью западного оружия. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов опубликовал видео с Антоновского моста в Херсоне, который подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов
По его словам, ВСУ выпустили по объекту три ракеты из американской системы залпового огня HIMARS, что вызвало быстрый огонь систем противовоздушной обороны (ПВО). Сам мост выстоял, сейчас он закрыт для движения. Пострадавших в результате атаки, к счастью, нет.
"Обстрелы Антоновского моста продолжаются. Мост стоит как символ железобетонного единства большой и дружной страны — СССР", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Антоновский мост в пригороде Херсона — один из трёх мостов через Днепр, расположенных в Херсонской области. Украинская сторона неоднократно обстреливала его из РСЗО HIMARS, чтобы он стал непригоден для снабжения российских войск. Из-за регулярных атак на объект ранее власти Херсона заявили, что мост находится в аварийном состоянии.