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Опубликовано 12 сентября 2022, 09:56

Подразделения двух бригад ВСУ поражены на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные высокоточными ракетными ударами поразили подразделения двух бригад ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населённых пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад", — уточнил представитель военного ведомства.

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Ранее стало известно, что Вооружённые силы России поразили живую силу и военную технику противника ударами по формированию "Кракен" и бригаде украинской теробороны в районе Купянска и Изюма в Харьковской области. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

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VK / Министерство обороны РФ / Phoenix Phoenicis

Алексей Берковиц
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