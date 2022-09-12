Подразделения двух бригад ВСУ поражены на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные высокоточными ракетными ударами поразили подразделения двух бригад ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Охота на зверей: Где прячутся Величко и Немичев, казнившие на Украине российских пленных

Охота на зверей: Где прячутся Величко и Немичев, казнившие на Украине российских пленных

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России поразили живую силу и военную технику противника ударами по формированию "Кракен" и бригаде украинской теробороны в районе Купянска и Изюма в Харьковской области. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.