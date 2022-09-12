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Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 09:51
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Раскрыты потери украинской армии после российских ударов у Купянска и Изюма

ВС РФ уничтожили до 250 украинских военных в районе Купянска и Изюма

Вооружённые силы России поразили живую силу и военную технику противника ударами по формированию "Кракен" и бригаде украинской теробороны в районе Купянска и Изюма в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования "Кракен", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники", — проинформировал представитель военного ведомства.

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Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ под Николаевом и Харьковом за четыре дня. Так, за это время Вооружённые силы Украины потеряли более 4000 бойцов, свыше 8000 военных были ранены. Кроме того, военное ведомство показало видео переброски российских войск на Харьковское направление. На кадрах виднеется колонна с БТР-82А и грузовики с буксируемыми гаубицами Д-20. Устрашающую колонну российских РСЗО "Ураган" тоже сняли на видео по пути в Харьковскую область.

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VK / Министерство обороны РФ / Phoenix Phoenicis

Алексей Берковиц
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