Раскрыты потери украинской армии после российских ударов у Купянска и Изюма

Вооружённые силы России поразили живую силу и военную технику противника ударами по формированию "Кракен" и бригаде украинской теробороны в районе Купянска и Изюма в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.