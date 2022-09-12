В РСТ заявили, что отмена упрощённого визового режима с ЕС не сильно повлияет на россиян

Евросоюз является неблагоприятным направлением для путешествий. Так в беседе с RT вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отреагировал на прекращение ЕС действия соглашения об упрощённом визовом режиме с РФ.

Он подчеркнул, что в странах еврозоны не работают все платёжные системы, а консульская помощь оставляет желать лучшего. Эксперт добавил, что из-за ситуации с коронавирусом и нарушения логистических цепочек транспорта путешествия в государства ЕС сократились до 5% и ниже.

"Поэтому с туристскими целями в ЕС направлялось крайне мало граждан. Отмена упрощённого визового режима радикально не повлияет", — заключил Барзыкин.