РФС рассмотрит поведение футболиста "Краснодара" Кордобы в перерыве матча с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит оскорбительные высказывания колумбийского форварда "Краснодара" Джона Кордобы в адрес арбитров в перерыве матча девятого тура чемпионата России против ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

Состоявшийся на столичной "ВЭБ-арене" матч завершился со счётом 4:1 в пользу армейцев. В ходе встречи арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота гостей.

"Повестку по Премьер-лиге сформировали, она небольшая. КДК открыл дело в отношении футболиста "Краснодара" Джона Кордобы ввиду оскорбительного поведения в отношении официальных лиц матча в подтрибунном помещении в перерыве встречи", — сказал Григорьянц.