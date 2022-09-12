Любовь с первого укуса: Одержимый "Биг Маками" американец ежедневно ест бургеры в течение 50 лет

Американец Дональд Горске в этом году отпраздновал 50-летие ежедневного поедания бургеров "Биг Мак". Как сообщает издание LADbible, за это время он съел около 32 тысяч бутербродов.

Первый "Биг Мак" Дональд попробовал в далёком 1972 году и с тех пор ел их каждый день, за исключением восьми дней в 1982-м, когда местный ресторан "Макдоналдс" был закрыт. Раньше американец съедал по девять бургеров ежедневно, но спустя годы его норма снизилась до двух. Стоит отметить, что мужчина коллекционирует коробки от любимого блюда, а также записывает в журнал каждый съеденный бутерброд. Именно это и помогло попасть ему в Книгу рекордов Гиннесса.

При этом уровень сахара и холестерина в крови фаната "Биг Маков" находится в норме. Как рассказал сам Дональд, секрет в том, что кроме любимых бургеров он не ест другие виды фастфуда. Также американец проходит каждый день пешком почти 10 километров.