Правительство выделит Калининграду 5,5 млрд рублей после ограничения транзита

Кабмин выделит 5,5 млрд рублей для помощи Калининградской области — региону, который испытал ограничения на перевозку грузов из других субъектов РФ. Об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания с вице-премьерами.

"Отдельную помощь окажем Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области выделим 5,5 миллиарда рублей", — сказал он.