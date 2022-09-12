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12 сентября, 09:17

Правительство выделит Калининграду 5,5 млрд рублей после ограничения транзита

Кабмин выделит 5,5 млрд рублей для помощи Калининградской области — региону, который испытал ограничения на перевозку грузов из других субъектов РФ. Об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания с вице-премьерами.

"Отдельную помощь окажем Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области выделим 5,5 миллиарда рублей", — сказал он.

Алиханов победил на выборах главы Калининградской области

Алиханов победил на выборах главы Калининградской области

Ранее Лайф писал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил президента России Владимира Путина дать поручение о переводе свободных паромов на рейсы до Калининграда из других регионов страны. Речь об этом зашла в ходе его встречи с главой государства 1 сентября.

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VK / Правительство России

Никита Осипов

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