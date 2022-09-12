В Польше почти на четверть подорожали продукты питания
Цены на продукты питания в магазинах Польши в августе выросли почти на 24%
Цены на продукты питания в магазинах Польши в августе этого года увеличились практически на 24% в годовом выражении. Об этом сообщают аналитическая платформа UCE Research и Высшая банковская школа в докладе "Индекс цен в розничных магазинах".
По данным аналитиков, в прошлом месяце ценники в супермаркетах в среднем подскочили на 23,7%. Рост стоимости товаров был замечен во всех 12 проанализированных категориях продуктов. При этом в июле цены увеличились на 18,6%. Согласно исследованию, растительное масло подорожало на 73,2%, маргарин — на 58,4%, сахар — на 92,2%, также существенный рост был отмечен у риса и муки.
Вместе с тем мясная продукция подорожала почти на 26%. Цены в Польше больше всего выросли на говядину (28,2%), изделия из птицы подорожали на 25,7%, а из свинины — на 23,5%. Что касается фруктов и овощей, то цены на них увеличились на 13 и 15% соответственно.
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А ранее Daily Telegraph предрекла британцам голод из-за экологической политики Лондона. Автор статьи напомнил, что свободная торговля после выхода Великобритании из Евросоюза должна была привести к снижению стоимости продуктов, но этого не произошло. К тому же местные фермеры уже начали продавать продукцию по мировым ценам.
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