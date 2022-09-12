Экс-сотрудник УФСБ признался в краже биткоинов на 187 миллионов рублей

Бывший сотрудник УФСБ по Самарской области – подполковник Дмитрий Д. признал вину в краже биткоинов у подследственного хакера из Сызрани на 187,4 миллиона рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Кроме того, обвиняемый предложил Главной военной прокуратуре дать показания на соучастников хищения и заключил с ней досудебное соглашение о сотрудничестве. Несмотря на это, его оставили в СИЗО, отказавшись менять меру пресечения на домашний арест.

По данным следствия, в 2021 году под Самарой задержали хакера, взламывающего компьютеры с помощью специальной программы и похищающего личные данные, в том числе пароли от электронных кошельков и других платёжных средств. В ходе расследования он добровольно пошёл на сотрудничество с силовиками, раскрыв пароли от программы и принцип её работы. После подполковник и его помощники в период с 18 апреля по 7 декабря похитили 68,5 единицы биткоинов — не менее 187 383 318 рублей по курсу на тот момент.

Дело в отношении бывшего сотрудника ФСБ возбудили в феврале 2022 года. Сначала он категорически отказывался сотрудничать со следствием и давать показания. Самарский гарнизонный военный суд поместил его под стражу. Из спецслужбы офицер был уволен в апреле.

Суд над хакером уже завершился — его признали виновным в создании и использовании вредоносных компьютерных программ и дали один год ограничения свободы.