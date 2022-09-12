В России выявили 46 488 случаев заражения коронавирусом за сутки

46 488 новых случаев коронавируса выявили в России за прошедшие сутки. Об этом информирует в понедельник федеральный оперштаб. Зафиксирован 81 летальный исход, а число выздоровевших за тот же срок составляет 35 660.

Больше всего заболевших, по данным оперштаба, выявлено в Москве (+5133), Петербурге (+3471), Самарской (+1715), Свердловской (+1525) и Воронежской (+1489) областях.