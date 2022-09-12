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12 сентября, 08:58

В России выявили 46 488 случаев заражения коронавирусом за сутки

46 488 новых случаев коронавируса выявили в России за прошедшие сутки. Об этом информирует в понедельник федеральный оперштаб. Зафиксирован 81 летальный исход, а число выздоровевших за тот же срок составляет 35 660.

Больше всего заболевших, по данным оперштаба, выявлено в Москве (+5133), Петербурге (+3471), Самарской (+1715), Свердловской (+1525) и Воронежской (+1489) областях.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 20 113 098 случаев заболевания коронавирусом и 385 429 смертей от этой болезни.

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Обложка ©

unsplash.com / engin akyurt

Марина Калегина
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