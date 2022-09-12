Стало известно, кто находился на обстрелянном Грецией турецком судне

На борту турецкого судна, по которому греческая сторона открыла огонь, находились иностранцы, в частности, граждане Азербайджана, Египта и Сомали. Об этом сообщила газета Milliyet.

"Три гражданина Турции, шесть граждан Египта, четыре гражданина Сомали и пять граждан Азербайджана — всего 18 человек были на борту судна, они не пострадали", — сказано в записи.

Сейчас проводится расследование инцидента в соответствии с указанием прокурора Чанаккале. Один из членов персонала, Ченгиз Улуч, рассказал, что они не получали каких-либо предупреждений с греческой стороны. По его словам, греки подошли к судну, не предупредив ни о чём, и открыли огонь, когда катер не остановился. Однако, когда к месту стала приближаться турецкая береговая охрана, греческие корабли сразу же покинули территорию.