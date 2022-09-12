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12 сентября, 08:41

Стало известно, кто находился на обстрелянном Грецией турецком судне

Milliyet: На обстрелянном Грецией турецком судне были иностранцы

На борту турецкого судна, по которому греческая сторона открыла огонь, находились иностранцы, в частности, граждане Азербайджана, Египта и Сомали. Об этом сообщила газета Milliyet.

"Три гражданина Турции, шесть граждан Египта, четыре гражданина Сомали и пять граждан Азербайджана — всего 18 человек были на борту судна, они не пострадали", — сказано в записи.

Сейчас проводится расследование инцидента в соответствии с указанием прокурора Чанаккале. Один из членов персонала, Ченгиз Улуч, рассказал, что они не получали каких-либо предупреждений с греческой стороны. По его словам, греки подошли к судну, не предупредив ни о чём, и открыли огонь, когда катер не остановился. Однако, когда к месту стала приближаться турецкая береговая охрана, греческие корабли сразу же покинули территорию.

Греция ответила на обвинения Турции в обстреле гражданского судна

Греция ответила на обвинения Турции в обстреле гражданского судна

Лайф ранее публиковал видео, снятое одним из тех, кто был на обстрелянном гражданском судне в международных водах у острова Бозджаада. Судя по сообщениям турецких и греческих СМИ, никто не пострадал. А ранее в Турции заявили, что Греция пыталась перехватить морской патрульный самолёт, который совершал полёт в рамках операции НАТО.

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Кадр из видео Twitter / L_Team10

Артур Лапсаков

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