Победивший в Кубке Стэнли Ничушкин назвал сроки восстановления после перелома

"Повреждение стопы, ничего страшного. И я так усердно делал реабилитацию, что у меня правый голеностоп стал сильнее, чем левый. Есть один вариант, что если пластина будет сильно мешать или давить и с коньком ничто не смогут сделать, то придётся её вытаскивать. Тогда надо дополнительно пропустить шесть недель. Но это будет известно уже перед началом сезона", — сказал Ничушкин.