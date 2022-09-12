Победивший в Кубке Стэнли Ничушкин назвал сроки восстановления после перелома
Обладатель Кубка Стэнли, российский нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин планирует полностью восстановиться к старту сезона НХЛ в начале октября, но может пропустить полтора месяца, если потребуется ещё одна операция. Об этом сообщает "Матч ТВ".
В финале плей-офф минувшего сезона Ничушкин играл с переломом ноги. В чемпионском параде команды он участвовал в инвалидном кресле.
"Повреждение стопы, ничего страшного. И я так усердно делал реабилитацию, что у меня правый голеностоп стал сильнее, чем левый. Есть один вариант, что если пластина будет сильно мешать или давить и с коньком ничто не смогут сделать, то придётся её вытаскивать. Тогда надо дополнительно пропустить шесть недель. Но это будет известно уже перед началом сезона", — сказал Ничушкин.
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Ранее Лайф сообщал, что "Колорадо" одержал победу в шестом матче финала Кубка Стэнли над "Тампой-Бэй Лайтнинг" и в третий раз в своей истории стал победителем турнира. Единственным россиянином, который выиграл трофей, стал нападающий Валерий Ничушкин. В финальной серии он забросил четыре шайбы, повторив клубный рекорд. После окончания сезона "Колорадо" подписал с Ничушкиным новый восьмилетний контракт на 49 миллионов долларов.
ТАСС / AP / John Locher