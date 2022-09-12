Подстрок умер после того, как покурил электронную сигарету

Следователи в Бердске проверяют информацию о смерти 15-летнего подростка, который почувствовал себя плохо и упал с бетонной плиты. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что 9 сентября парень вместе с приятелем играл в мобильные игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачёва. В какой-то момент подросток почувствовал себя плохо и упал вниз. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребёнка госпитализировали, однако от полученных повреждений он скончался.

По данным телеграм-канала Mash Siberia, перед падением подросток покурил электронную сигарету. Следственные органы проверяют эту информацию, как и все другие обстоятельства происшествия.