НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 сентября, 09:01

Подстрок умер после того, как покурил электронную сигарету

В Бердске 15-летний подросток умер, упав с бетонной плиты после ухудшения самочувствия

<p>Место падения подростка в Бердске. Обложка © СУ СКР по Новосибирской области</p>

Место падения подростка в Бердске. Обложка © СУ СКР по Новосибирской области

Следователи в Бердске проверяют информацию о смерти 15-летнего подростка, который почувствовал себя плохо и упал с бетонной плиты. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что 9 сентября парень вместе с приятелем играл в мобильные игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачёва. В какой-то момент подросток почувствовал себя плохо и упал вниз. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребёнка госпитализировали, однако от полученных повреждений он скончался.

По данным телеграм-канала Mash Siberia, перед падением подросток покурил электронную сигарету. Следственные органы проверяют эту информацию, как и все другие обстоятельства происшествия.

Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели 13-летнего подростка в Калуге

Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели 13-летнего подростка в Калуге

Ранее Лайф писал, что в Орске расследуют таинственную смерть 12-летнего подростка посреди гипермаркета. По словам очевидцев, подросток в компании друзей шёл по торговому залу. В один момент он начал пошатываться, после чего упал замертво.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров