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12 сентября, 09:14

Китаец приютил лабрадора, продал его на мясо и стал вымогать деньги у бывшей хозяйки

South China Morning Post: Житель Китая приютил собаку, а потом продал её на мясо

В Китае мужчина приютил лабрадора по кличке Дуобао, продал его на мясо, а затем стал вымогать деньги за спасение собаки у бывшей хозяйки. Об этом пишет South China Morning Post.

Девушка по фамилии Чэнь из города Шэньчжэня опубликовала на специальном сервисе объявление о том, что двухлетний Дуобао ищет нового хозяина. Дело в том, что у китаянки не было времени на заботу о питомце. Спустя какое-то время с Чэнь связался житель соседнего города по поводу объявления и сообщил, что хочет забрать пса себе, и в доказательство намерений перевёл девушке 8,8 юаня (77 рублей). При этом мужчина убедил хозяйку, что будет заботиться о Дуобао и отчитываться о том, как пёс адаптируется к новому дому. В результате Чэнь отдала собаку.

Однако, получив пса, мужчина перестал выходить на связь. Через некоторое время Чэнь получила сообщение, в котором новый хозяин рассказал, что продал Дуобао торговцам собачьим мясом в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Вместе с тем мошенник потребовал у женщины пять тысяч юаней (44,3 тысячи рублей), если та хочет, чтобы псу никто не навредил. Платить Чэнь не стала, а вместо этого отправилась домой к этому мужчине, где обнаружила лишь пустые клетки. Затем девушка сообщила о произошедшем в полицию, там ей рассказали, что этот случай не единичный.

Позднее мошенник признался агентству Jimu, что продал лабрадора через несколько дней после того, как приютил его, но при этом отрицал заявления о вымогательстве денег. Мужчина подчеркнул, что если питомец является его, то он вправе делать с животным всё, что хочет. Согласно данным Humane Society International, ежегодно для употребления в пищу во всём мире убивают 30 миллионов собак, причём десять миллионов из таких случаев совершаются в Китае.

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Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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