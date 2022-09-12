Бутина: Киев расширяет географию геноцида населения, обстреливая соцобъекты
Киев продолжает войну против собственного населения, обстреливая социальные и промышленные объекты и лишая жителей света, тепла и воды. Об этом заявила депутат Госдумы Мария Бутина.
"Говорят, на войне все средства хороши. Особенно когда это война укронацистов против своего собственного населения. Иначе чем можно объяснить лишение социальных и промышленных объектов света, тепла и воды прицельными ударами по энергетическим подстанциям?!" — написала она в телеграм-канале.
По словам парламентария, уже восемь лет Украина в Донбассе фактически осуществляет геноцид русскоязычного населения, а теперь и расширяет географию. При этом Запад про права человека молчит, "ведь это же другое", добавила она.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ намеренно обстреливают энергоинфраструктуру на освобождённых территориях. Удары наносятся по объектам Донецкой Народной Республики, Запорожской АЭС и Энергодару. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что обстрелы инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно.
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