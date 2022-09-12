Россиянка чуть не умерла после драки с кошкой

Врачи хирургического отделения филиала № 3 балашихинской больницы спасли женщину, которая могла умереть после укуса кошки. Об этом сообщила Лайфу пресс-служба регионального Минздрава.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на высокую температуру, боль и отёк плеча. В ходе диагностики у пациентки выявили флегмону левого плеча — гнойное воспаление тканей. Выяснилось, что за неделю до этого у женщины случился конфликт с кошкой, которая в результате укусила её.

"Флегмона — острое заболевание, быстро распространяющееся, а если имеет место снижение иммунитета, то заболевания может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода. Оперативное вмешательство позволяет предотвратить значительное распространение гнойного процесса и развитие общей гнойной интоксикации", — объяснил главврач балашихинской больницы Михаил Антипов.

По его словам, врачи провели вскрытие и дренирование флегмоны левого плеча. Затем женщине назначили антибактериальную, противовоспалительную и симптоматическую терапию. В настоящий момент пострадавшая чувствует себя хорошо, её уже выписали на амбулаторное лечение дома.