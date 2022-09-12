В США признали, что помогали Украине в контрнаступлении

Контрнаступление украинских войск стало результатом работы американской разведки. Об этом заявил председатель Комитета Сената США по разведке Марк Уорнер.

"Частично это — результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО... Частично — результат работы нашего разведсообщества с украинцами и нашими друзьями, в частности британцами", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

По словам Уорнера, американские и британские разведки "держат в напряжении" российские силы.