В США признали, что помогали Украине в контрнаступлении
Сенатор США Уорнер заявил, что Украине в контрнаступлении помогала американская разведка
Контрнаступление украинских войск стало результатом работы американской разведки. Об этом заявил председатель Комитета Сената США по разведке Марк Уорнер.
"Частично это — результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО... Частично — результат работы нашего разведсообщества с украинцами и нашими друзьями, в частности британцами", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
По словам Уорнера, американские и британские разведки "держат в напряжении" российские силы.
Ранее Лайф писал, что телеканал France 2 показал репортаж о больших потерях в рядах украинских военных. Примечательно, что сюжет сопровождается подписью: "Контрнаступление, но какой ценой?".
Flickr / Secretary of Defense Public Affairs