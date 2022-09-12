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12 сентября, 09:43

В США признали, что помогали Украине в контрнаступлении

Сенатор США Уорнер заявил, что Украине в контрнаступлении помогала американская разведка

Контрнаступление украинских войск стало результатом работы американской разведки. Об этом заявил председатель Комитета Сената США по разведке Марк Уорнер.

"Частично это — результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО... Частично — результат работы нашего разведсообщества с украинцами и нашими друзьями, в частности британцами", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

По словам Уорнера, американские и британские разведки "держат в напряжении" российские силы.

Байден заявил, что информирован о контрнаступлении ВСУ, но не будет об этом говорить

Байден заявил, что информирован о контрнаступлении ВСУ, но не будет об этом говорить

Ранее Лайф писал, что телеканал France 2 показал репортаж о больших потерях в рядах украинских военных. Примечательно, что сюжет сопровождается подписью: "Контрнаступление, но какой ценой?".

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Flickr / Secretary of Defense Public Affairs

Артур Лапсаков

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