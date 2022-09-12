Правительство РФ выделит более ста миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики
Правительство России направит более 100 миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает принимать решения по поддержке предприятий и наших граждан в условиях внешних ограничений. Президент обращал особое внимание на необходимость помогать отраслям преодолевать трудности", — сказал он.
В том числе 15 миллиардов рублей направят на расширение производства самолётов МС-21, ещё 25 миллиардов — на поддержку системы организации воздушного движения. Другие 15 миллиардов выделят на программу льготного лизинга морских судов. Адресную субсидию в три миллиарда получит Выборгский судостроительный завод, который работает над новым ледоколом.
Для поддержки бизнеса правительство направит восемь миллиардов рублей в Фонд развития промышленности. Ещё четыре миллиарда потратят на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии. Два миллиарда рублей выделят на разработку оборудования для производства сжиженного природного газа.
Кроме того, отдельную помощь российские власти окажут Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других регионов России. В числе прочего правительство направит 5,5 миллиарда рублей на поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест.
Ранее Мишустин заявил, что перед Россией стоят задачи, с которыми не сталкивалась ни одна страна в мире. Речь идёт о тех сложных целях, которые Москве приходится решать в условиях беспрецедентного санкционного давления.
ТАСС / Антон Новодережкин