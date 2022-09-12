ВКС России уничтожили более 30 украинских военных резервистов в Черкасской области
Свыше 30 украинских военных уничтожены в результате удара по пункту временной дислокации подразделения бригады резервистов ВСУ в Черкасской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Роги Черкасской области нанесён высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, помимо живой силы было уничтожено более десяти единиц специальной военной техники и автомобилей.
Ранее Лайф писал, что попытка контрнаступления ВСУ под Песками обернулась для Киева катастрофой. Планам украинских бойцов помешали члены "Сомали" и 11-го полка Народной милиции ДНР.
Кадр видео Минобороны РФ