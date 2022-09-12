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Опубликовано 12 сентября 2022, 09:53

ВКС России уничтожили более 30 украинских военных резервистов в Черкасской области

Свыше 30 украинских военных уничтожены в результате удара по пункту временной дислокации подразделения бригады резервистов ВСУ в Черкасской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Роги Черкасской области нанесён высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, помимо живой силы было уничтожено более десяти единиц специальной военной техники и автомобилей.

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МО РФ показало видео с уничтоженной техникой ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Ранее Лайф писал, что попытка контрнаступления ВСУ под Песками обернулась для Киева катастрофой. Планам украинских бойцов помешали члены "Сомали" и 11-го полка Народной милиции ДНР.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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