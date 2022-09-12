ВКС России уничтожили более 30 украинских военных резервистов в Черкасской области

Свыше 30 украинских военных уничтожены в результате удара по пункту временной дислокации подразделения бригады резервистов ВСУ в Черкасской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Роги Черкасской области нанесён высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, помимо живой силы было уничтожено более десяти единиц специальной военной техники и автомобилей.